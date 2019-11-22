2019-11-22T11:19:25+03:00
Общество

В Калининграде в пятницу нет электричества на семи улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу, 22 ноября, не будет света и воды. До 16 часов холодной воды не будет на ул. Стрелецкая 8, до 20 часов - ул. Нарвская 5, 51, 55, 58, ул. Сибирякова 15, ул. Мусоргского 74 (городская станция скорой медицинской помощи).

Горячей воды не будет до 12:30 на ул. Дзержинского 162, 162а, 164, 166, 166 б,168.

Без электричества до 18 часов останутся дома на ул. Куйбышева 119-127, 129-137, 139, 141-149, 151-159, 161-169, 171-177, ул. Еловая аллея 31-39, 41-49, ул. Нарвская 65а, 67-73, 68-74,78(д\с №134), 82,85а, 91-93, ул. Макарова 1-9, 16-20, ул. Сибирякова 27, ул. Шевченко 2, 6, пр-т Ленинский 87а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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