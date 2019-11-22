В ГИБДД сообщили, сколько водителей в Калининграде оштрафовали за нарушение правил парковки

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-22T12:14:35+03:00

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В Калининграде с начала года инспекторы ГИБДД выявили более 4 тысяч нарушений правил парковки. Об этом сообщает группа пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Одним из самых распространенных видов нарушений стала парковка автомобилей в непосредственной близости или на пешеходных переходах. Это ухудшает видимость пешеходам и водителям, которые могут не заметить людей, переходящих проезжую часть.

Довольно часто водители паркуются под знаком «Остановка запрещена» с табличкой «Эвакуация». Помимо штрафа, за это нарушение предусмотрена эвакуация автомобиля на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU