С начала года народные дружинники помогли пограничникам задержать более 60 нарушителей

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-22T13:28:03+03:00

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В этом году в Калининградской области к защите госграницы на добровольной основе было привлечено 14 народных дружин. В их состав вошло свыше 450 граждан, в том числе и представители казачества, сообщает Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

Всего пограничники и члены народных дружин провели свыше тысячи контрольно-проверочных мероприятий, что помогло выявить и задержать в более 60 нарушителей пограничного режима.

Вступить в народную дружину может любой желающий, отметили в пограничном управлении ФСБ.

Телефоны для справок:

г. Калининград - тел.8(4012) 69-10-30,

г. Багратионовск - тел. 8(40156) 6-14-53,

г. Нестеров - тел. 8(40144) 9-27-66,

г. Балтийск - тел. 8(40145) 6-91-06,

г. Советск - тел. 8(40161) 6-50-15.

ИСТОЧНИК KP.RU