Камеры «Безопасного города» помогли раскрыть 200 преступлений в Калининграде

СЕГОДНЯ 12:23 2019-11-22T12:24:27+03:00

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С помощью записей камер наблюдения «Безопасного города» в Калининграде в этом году удалось раскрыть порядка 200 преступлений и более 600 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Операторы «Безопасного города» ведут круглосуточный мониторинг обстановки в регионе. Они фиксируют информацию о любых событиях, отклоняющихся от нормы или вызывающих подозрение. При необходимости передают информацию в полицию или экстренные службы для дальнейшего реагирования», - отметил и.о директора «Безопасный город» Денис Стаскевич.

Кроме этого, операторы комплекса передали в правоохранительные органы информацию о четырех тысячах событий, имеющих признаки преступлений, административных правонарушений или происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU