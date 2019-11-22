2019-11-22T12:24:27+03:00
Общество

Камеры «Безопасного города» помогли раскрыть 200 преступлений в Калининграде

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С помощью записей камер наблюдения «Безопасного города» в Калининграде в этом году удалось раскрыть порядка 200 преступлений и более 600 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Операторы «Безопасного города» ведут круглосуточный мониторинг обстановки в регионе. Они фиксируют информацию о любых событиях, отклоняющихся от нормы или вызывающих подозрение. При необходимости передают информацию в полицию или экстренные службы для дальнейшего реагирования», - отметил и.о директора «Безопасный город» Денис Стаскевич.

Кроме этого, операторы комплекса передали в правоохранительные органы информацию о четырех тысячах событий, имеющих признаки преступлений, административных правонарушений или происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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