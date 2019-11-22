СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-22T12:30:18+03:00

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В Светлогорске сильный ветер повалил деревья на двух улицах. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Фейсбук».

«Ветер повалил деревья на улицах Пионерской и Пригородной, они уже убраны», - отметили в администрации.

В пятницу в городе порывы ветра достигают 16 м/с. По прогнозам, в субботу порывы ветра составят от 10 м/с до 14 м/с. Высота волн у побережья региона, по данным МЧС, в эти дни может доходить до 1,5 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU