На литовской границе ожидаются большие очереди

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-22T12:36:45+03:00

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Таможенная служба Литвы предупредила, что в пятницу и субботу в пунктах пропуска на российско-литовской границе ожидаются очереди. Это связано с массовыми распродажами, которые пройдут в торговых центрах Литвы на этих выходных.

В ведомстве напомнили, что таможня будет работать в обычном режиме.

- Мы рекомендуем гражданам, которые едут в Литву или из Литвы, учитывать текущую ситуацию и выезжать заранее, чтобы избежать неудобств на границе, - сообщили в литовской таможне.

ИСТОЧНИК KP.RU