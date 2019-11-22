В Багратионовске предпринимателя осудили за хранение алкоголя и сигарет без акцизов
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В Багратионовске осудили местного предпринимателя, который попался на хранении крупной партии алкоголя и сигарет без акцизов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Бизнесмен купил крупную партию немаркированного алкоголя и сигарет и планировал заработать на продаже 1,4 млн рублей.
Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно и оштрафовал на 150 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU