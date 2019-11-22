В Зеленоградске построят санаторий на месте грязелечебницы

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-22T13:22:36+03:00

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Региональное агентство по архитектуре и градостроению выдало разрешение на строительство санатория в Зеленоградске. Об этом сообщается на сайте агентства.

Речь идет о грязелечебнице на улице Большая окружная, 10. Здание лечебницы будет реконструировано под санаторий в рамках первого этапа.

Общая площадь нового объекта составит 5,2 тысяч квадратных метров, а высота – от двух до четырех этажей.

Разрешение на строительство выдано ООО «КРАНЦ39» и действует до ноября 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU