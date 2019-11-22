В Полесске пенсионерка на «Фольксвагене» сбила ребенка на «зебре»

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-22T13:32:18+03:00

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В Полесске в пятницу, 22 ноября, на пешеходном переходе сбили ребенка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 8 часов утра на улице Заводской. 69-летняя водитель «Фольксвагена» сбила 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU