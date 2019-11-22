В Калининграде шаттлы доставят болельщиков с футбола на волейбол

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-22T15:00:17+03:00

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В субботу, 23 ноября, в Калининграде пройдут два крупных спортивных мероприятия – матч «Балтики» с «Мордовией» и волейбольный матч «Локомотив» - «Енисей».

Для удобства болельщиков, сразу после футбольного матча (начало в 16 часов) болельщики смогут добраться до Дворца спорта «Янтарный» на автобусах-шаттлах, сообщается на странице «Балтики» в «Вконтакте».

Автобусы оправятся от стадиона «Калининград» на Сельму в 18:00 и 18:15.

ИСТОЧНИК KP.RU