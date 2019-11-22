Лесопарк в начале ул. Гагарина в Калининграде очистят за 1,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:21 2019-11-22T15:21:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде начались работы по приведению в порядок лесопарка в начале улицы Гагарина. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

«Подрядчик выбран, и уже отрабатывает свои 1.7 млн рублей. На территории 5 гектаров он должен будет произвести расчистку от самосевной поросли, поваленных деревьев, отходов, свалок, бетонных плит, и т.д», - сообщили в администрации.

По данным городских властей, на территории лесопарка скопилось более 700 тонн мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU