Лесопарк в начале ул. Гагарина в Калининграде очистят за 1,7 млн рублей
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде начались работы по приведению в порядок лесопарка в начале улицы Гагарина. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».
«Подрядчик выбран, и уже отрабатывает свои 1.7 млн рублей. На территории 5 гектаров он должен будет произвести расчистку от самосевной поросли, поваленных деревьев, отходов, свалок, бетонных плит, и т.д», - сообщили в администрации.
По данным городских властей, на территории лесопарка скопилось более 700 тонн мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU