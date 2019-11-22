На ряде улиц в Московском районе Калининграда не будет работать уличное освещение

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-22T16:22:53+03:00

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В понедельник и вторник, 25 и 26 ноября, на некоторых улицах в Московском районе Калининграда не будет работать уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

25 ноября на один час и 26 ноября на полтора часа будут отключены в общей сложности 102 светоточки на ул. Батальной (детский сад №54, часть улицы до ул. Альпийской), ул. Судостроительной (от ул. Коммунистической до ул. Инженерной), ул. Коммунистической, в переулке Киевском, в сквере «Киноленд» и на пешеходной дорожке к многопрофильной городской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU