Экс-главу Пограничного сельского поселения осудили за превышение полномочий

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-22T16:33:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Багратионовском районе за превышение должностных полномочий осудили бывшего главу сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На тот момент глава Пограничного сельского поселения без согласования с депутатами издал незаконное распоряжение и получил из бюджета более 58 тысяч рублей.

На суде бывший глава вину не признал. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU