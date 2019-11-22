2019-11-22T16:33:18+03:00
Общество

Экс-главу Пограничного сельского поселения осудили за превышение полномочий

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Багратионовском районе за превышение должностных полномочий осудили бывшего главу сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На тот момент глава Пограничного сельского поселения без согласования с депутатами издал незаконное распоряжение и получил из бюджета более 58 тысяч рублей.

На суде бывший глава вину не признал. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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