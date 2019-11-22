Калининградец зарезал подругу канцелярским ножом

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-22T16:44:14+03:00

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Светлогорский городской суд отправил на 8 лет в колонию строгого режима местного жителя, который зарезал свою знакомую.

Все произошло в августе прошлого года в поселке Приморье, где мужчина был в гостях. Хозяйка квартиры получила удар в шею канцелярским ножом, от которого скончалась на месте. На суде убийца утверждал, что после совместной выпивки лег спать, а когда проснулся, обнаружил женщину мертвой.

Отрицая свою вину,калининградец потребовал, чтобы его уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Впрочем, это помогло ему лишь отчасти: 12 ноября этого года присяжные признали подсудимого виновным, хотя и заслуживающим снисхождения.

- При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства: явка с повинной, пожилой возраст, наличие хронических заболеваний, положительные характеристики, - пояснили в пресс-службе Светлогорского горсуда.

Стоит отметить: признание подсудимого заслуживающим снисхождения означает, что назначенное ему наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. В противном случае приговор мог быть куда более суровым.

ИСТОЧНИК KP.RU