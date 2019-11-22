Калининградец зарезал подругу канцелярским ножом
Светлогорский городской суд отправил на 8 лет в колонию строгого режима местного жителя, который зарезал свою знакомую.
Все произошло в августе прошлого года в поселке Приморье, где мужчина был в гостях. Хозяйка квартиры получила удар в шею канцелярским ножом, от которого скончалась на месте. На суде убийца утверждал, что после совместной выпивки лег спать, а когда проснулся, обнаружил женщину мертвой.
Отрицая свою вину,калининградец потребовал, чтобы его уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Впрочем, это помогло ему лишь отчасти: 12 ноября этого года присяжные признали подсудимого виновным, хотя и заслуживающим снисхождения.
- При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства: явка с повинной, пожилой возраст, наличие хронических заболеваний, положительные характеристики, - пояснили в пресс-службе Светлогорского горсуда.
Стоит отметить: признание подсудимого заслуживающим снисхождения означает, что назначенное ему наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. В противном случае приговор мог быть куда более суровым.
ИСТОЧНИК KP.RU