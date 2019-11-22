Калининградец потребовал от автодилера 1 млн рублей за сгоревший автомобиль
Калининградец потребовал у автодилера компенсацию за сгоревший автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
Мужчина приобрел «КИА» у официального автодилера, однако в июле этого года автомобиль сгорел. Владелец транспорта посчитал, что возгорание произошло из-за неисправной работы системы электросети, кроме этого, гарантия на машину еще действовала. Ущерб составил более 1 млн рублей
В свою очередь, представители автодилера уверены, что автомобиль сгорел в результате поджога. Рассмотрение гражданского дела назначено на 5 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU