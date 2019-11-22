Калининградец потребовал от автодилера 1 млн рублей за сгоревший автомобиль

СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-22T17:43:45+03:00

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Калининградец потребовал у автодилера компенсацию за сгоревший автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Мужчина приобрел «КИА» у официального автодилера, однако в июле этого года автомобиль сгорел. Владелец транспорта посчитал, что возгорание произошло из-за неисправной работы системы электросети, кроме этого, гарантия на машину еще действовала. Ущерб составил более 1 млн рублей

В свою очередь, представители автодилера уверены, что автомобиль сгорел в результате поджога. Рассмотрение гражданского дела назначено на 5 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU