На ремонт двух улиц в Малом Исаково выделили 24,5 млн рублей
Администрация Гурьевска объявила аукцион по выбору подрядчика ремонта ул. Пушкинской-ул. Гурьевской в поселке Малое Исаково. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
«Начальная цена контракта составляет 24 млн 495 рублей. Все работы в соответствии с контрактом должны быть закончены не позднее 30 июня 2020 года», - рассказал руководитель регионального Конкурсного агентства Леван Дараселия.
Подрядчику необходимо будет провести ремонт автомобильной дороги с устройством выравнивающего и верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, укреплением обочин и нанесением горизонтальной дорожной разметки термопластиком и холодным пластиком.
ИСТОЧНИК KP.RU