2019-11-22T18:21:31+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, как будет организована временная схема движения по ул.Киевской

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В мэрии Калининграда сообщили, как будет организована временная схема движения по улице Киевской.

«Прочий транспорт по временной схеме будет направлен не прямо с перекрёстка Ленинский проспект-проспект Калинина, а с проезда между «Викторией» и автовокзалом – под путепроводы и далее по Киевской», - рассказали в мэрии.

Реконструкция перекрестка и возвращение привычной схемы движения после укладки верхних слоев асфальта по проекту состоится в 2020 году.

Сейчас на укладке асфальта с обоих концов ремонтируемого участка одновременно работают две бригады с двумя асфальтоукладчиками и четырьмя катками. Остальная техника и специалисты заняты установкой бортового камня и оголовков колодцев, подготовкой песчаного основания будущего тротуара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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