В мэрии Калининграда сообщили, как будет организована временная схема движения по ул.Киевской
В мэрии Калининграда сообщили, как будет организована временная схема движения по улице Киевской.
«Прочий транспорт по временной схеме будет направлен не прямо с перекрёстка Ленинский проспект-проспект Калинина, а с проезда между «Викторией» и автовокзалом – под путепроводы и далее по Киевской», - рассказали в мэрии.
Реконструкция перекрестка и возвращение привычной схемы движения после укладки верхних слоев асфальта по проекту состоится в 2020 году.
Сейчас на укладке асфальта с обоих концов ремонтируемого участка одновременно работают две бригады с двумя асфальтоукладчиками и четырьмя катками. Остальная техника и специалисты заняты установкой бортового камня и оголовков колодцев, подготовкой песчаного основания будущего тротуара.
ИСТОЧНИК KP.RU