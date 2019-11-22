Пассажирский автобус въехал в цветочный павильон на Центральном рынке
На месте работают сотрудники ГИБДД [видео]
.Фото: предоставлено очевидцем
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В Калининграде произошло ДТП. Примерно в 17:20 пассажирский автобус, принадлежащий компании "Тотем", въехал в цветочный павильон на Центральном рынке.
По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности аварии выясняются.
В Калининграде автобус снес цветочный павильон.видео очевидца
ИСТОЧНИК KP.RU