2019-11-22T18:32:33+03:00
Происшествия

Пассажирский автобус въехал в цветочный павильон на Центральном рынке

На месте работают сотрудники ГИБДД [видео]
Кирилл Алексеев
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..Фото: предоставлено очевидцем
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В Калининграде произошло ДТП. Примерно в 17:20 пассажирский автобус, принадлежащий компании "Тотем", въехал в цветочный павильон на Центральном рынке.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности аварии выясняются.

В Калининграде автобус снес цветочный павильон.видео очевидца

ИСТОЧНИК KP.RU

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