Алиханов пообещал поддержку калининградским рыболовецким колхозам
.Фото: Виктор Буздин
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Лучший способ борьбы с незаконным выловом рыбы в Калининградской области – это поддержка легального промысла. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.
«У нас есть мощности, возможности для этого, – сказал Антон Алиханов. – Давайте заниматься экономикой, тогда не надо будет контролировать рынки, склады и вообще обсуждать этот вопрос».
По его словам, в первую очередь нужно поддерживать деятельность рыболовецких колхозов.
ИСТОЧНИК KP.RU