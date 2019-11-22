2019-11-22T18:54:28+03:00
Общество

Алиханов пообещал поддержку калининградским рыболовецким колхозам

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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Лучший способ борьбы с незаконным выловом рыбы в Калининградской области – это поддержка легального промысла. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

«У нас есть мощности, возможности для этого, – сказал Антон Алиханов. – Давайте заниматься экономикой, тогда не надо будет контролировать рынки, склады и вообще обсуждать этот вопрос».

По его словам, в первую очередь нужно поддерживать деятельность рыболовецких колхозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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