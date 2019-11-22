Три многодетные калининградки награждены медалями «Материнская слава»

СЕГОДНЯ 19:02 2019-11-22T19:02:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Три многодетные жительницы Калининградской области награждены медалями «Материнская слава». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

Награждение прошло в рамках шестого регионального форума «Замещающая семья – территория заботы и любви». В ходе мероприятия также чествовали семьи, в которых помимо кровных воспитываются и несколько приемных детей, нуждающихся в особом внимании, заботе и домашнем уюте.

Медали получили калининградки Елена Козлукова и Ирина Лебедева, в семьях которых воспитываются пятеро и шестеро детей соответственно, а также Наталья Микулич из Черняховского городского округа, у которой три сына и три дочери.

«Вы делаете лучше не только жизнь ребятам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, но и все наше общество. Очень хорошо, что у наших детей есть такие любящие и заботливые родители, такая опора в жизни. Мы благодарим вас за родительский труд и самоотверженность, вы для всех нас пример искреннего служения детям», - сказала министр социальной политики Анжелика Майстер.

ИСТОЧНИК KP.RU