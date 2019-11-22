«Безопасный город» в Калининграде займется поиском должников по налогам

СЕГОДНЯ 19:24 2019-11-22T19:25:32+03:00

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Налоговая служба передаст в «безопасный город» данные автомобилей должников. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

Налоговая уже направила информацию о 99 автомобилях, владельцы которых имеют налоговые задолженности.

«С помощью технических средств видеонаблюдения операторы комплекса проверят маршруты передвижения автомобилей должников по территории Калининградской области. Для поиска используются камеры автоматической фиксации автомобильных госномеров», - заявили в пресс-службе «Безопасного города».

ИСТОЧНИК KP.RU