Полиция: В ДТП с автобусом в Калининграде пострадали три человека
В ДТП с автобусом, который, напомним, врезался в цветочный павильон у Центрального рынка в Калининграде, пострадали три человека.
Об этом рассказала «Комсомолке» начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
- По предварительным данным пострадали продавец магазина и двое прохожих, на скорой помощи они были доставлены в лечебное учреждение. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, - сказала Светлана Поставничая.
Она отметила, что в салоне автобуса находилось 15 пассажиров - они не пострадали.
Из-за ДТП центр Калининграда встал в пробках.
ИСТОЧНИК KP.RU