Полиция: В ДТП с автобусом в Калининграде пострадали три человека

СЕГОДНЯ 20:52 2019-11-22T20:54:54+03:00

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В ДТП с автобусом, который, напомним, врезался в цветочный павильон у Центрального рынка в Калининграде, пострадали три человека.

Об этом рассказала «Комсомолке» начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

- По предварительным данным пострадали продавец магазина и двое прохожих, на скорой помощи они были доставлены в лечебное учреждение. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, - сказала Светлана Поставничая.

Она отметила, что в салоне автобуса находилось 15 пассажиров - они не пострадали.

Из-за ДТП центр Калининграда встал в пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU