2019-11-22T20:54:54+03:00
Происшествия

Полиция: В ДТП с автобусом в Калининграде пострадали три человека

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В ДТП с автобусом, который, напомним, врезался в цветочный павильон у Центрального рынка в Калининграде, пострадали три человека.

Об этом рассказала «Комсомолке» начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

- По предварительным данным пострадали продавец магазина и двое прохожих, на скорой помощи они были доставлены в лечебное учреждение. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, - сказала Светлана Поставничая.

Она отметила, что в салоне автобуса находилось 15 пассажиров - они не пострадали.

Из-за ДТП центр Калининграда встал в пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за автобуса, врезавшегося в павильон, центр Калининграда встал в пробках
«Безопасный город» в Калининграде займется поиском должников по налогам
Три многодетные калининградки награждены медалями «Материнская слава»
Алиханов пообещал поддержку калининградским рыболовецким колхозам
Пассажирский автобус въехал в цветочный павильон на Центральном рынке
В мэрии Калининграда сообщили, как будет организована временная схема движения по ул.Киевской
На ремонт двух улиц в Малом Исаково выделили 24,5 млн рублей
Калининградец потребовал от автодилера 1 млн рублей за сгоревший автомобиль
В Гурьевском районе обнаружили масштабные нарушения при продаже земельных участков
Калининградец зарезал подругу канцелярским ножом
Экс-главу Пограничного сельского поселения осудили за превышение полномочий
На ряде улиц в Московском районе Калининграда не будет работать уличное освещение
Лесопарк в начале ул. Гагарина в Калининграде очистят за 1,7 млн рублей