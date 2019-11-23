Под Калининградом выгорела мансарда в жилом доме

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-23T09:48:29+03:00

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Около трех часов ночи 23 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Калининское Гусевского городского округа.

Прибыв по названному адресу, сотрудники МЧС обнаружили, что горит одноэтажный частный дом с мансардой. Огню было где разгуляться: стены строения деревянные, хотя и обложенные кирпичом, кровля – металлочерепица, но опять-таки по деревянной обрешетке. В итоге злополучная мансарда выгорела полностью, но, к счастью, обошлось без пострадавших людей.

Стихийное бедствие удалось ликвидировать силами трех пожарно-спасательных частей в составе 17 человек и 4 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU