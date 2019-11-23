На установку мусорных контейнеров в Калининградской области выделено 60 миллионов рулей

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-23T10:05:44+03:00

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На приобретение и установку контейнеров для мусора в муниципалитетах из областного бюджета выделено 60 млн. рублей. Об этом на итоговом в этом году плановом совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Антон Алиханов. По словам главы области, большая часть денег направлена в прибрежные муниципальные образования, где располагаются наиболее популярные места массового отдыха.

Министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин доложил, что за три квартала этого года сотрудниками его ведомства был составлен 351 административный протокол за несоблюдение требований в сфере охраны окружающей среды, рассмотрено 387 дел о правонарушениях в этой сфере. В итоге сумма выписанных штрафов достигла почти 10 млн. рублей, из которых уже собрано около 8 млн. рублей, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

- Помимо привлечения к административной ответственности министерством применяются в рамках полномочий превентивные меры по профилактике и предотвращению экологических правонарушений, - проинформировал Ступин.

ИСТОЧНИК KP.RU