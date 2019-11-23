2019-11-23T10:23:48+03:00
Происшествия

Калининградец украл у сожительницы планшетник

В отношении ранее уже судимого мужчины возбуждено очередное уголовное дело
Игорь ОРЕХОВ
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Правдинской полиции не потребовалось много времени, чтобы разобраться с заявлением одной из местных жительниц. Женщина сообщила о том, что из ее квартиры пропал (скорее всего, похищен) планшет стоимостью 4 тысячи рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 41-летний сожитель потерпевшей, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Как выяснилось, ранее уже судимый мужчина воспользовался отсутствием дома хозяйки и тиснул гаджет, впоследствии продав его скупщикам краденого. По всей видимости, паре предстоит разлука продолжительностью до двух лет. А одному из гражданских супругов – дорога дальняя и казенный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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