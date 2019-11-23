В Калининграде наркоман зарезал соседа по дому

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-23T10:44:29+03:00

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Московский районный суд Калининграда на 6 лет и 6 месяцев отправил в колонию строгого режима одного из жителей города. В мае этого года мужчина жестоко расправился с соседом.

Все произошло вечером Дня Победы на лестничной площадке дома по улице Казанской. Как уже позже признался подсудимый, он хотел не убить, а «всего лишь» избить своего давнего недруга. И даже привлек себе в помощь дружка. А нож прихватил только чтобы припугнуть оппонента. Но все пошло не совсем по плану, пришлось убегать от разгневанного соседа, а когда он все-таки настиг мстителя, тот пустил в ход свое оружие – конечно же, исключительно в целях самообороны! Получивший удар ножом в живот мужчина от полученного ранения, осложнившегося обильной кровопотерей, скончался в больнице, куда был доставлен.

- К обстоятельствам, смягчающим наказание были отнесены явка с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, противоправное и аморальное поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления, состояние здоровья подсудимого, наличие у него на иждивении престарелой матери, оказание материальной помощи своей сожительнице и ее дочери, - прокомментировали в пресс-службе Московского райсуда.

Отягчающими обстоятельствами признаны состояние опьянения, в котором пребывал поножовщик, а также тот факт, что он уже был судим за незаконный оборот наркотических средств.

Кроме назначенного срока лишения свободы, осужденному предстоит выплатить в качестве компенсации морального вреда сожительнице погибшего, которая теперь воспитывает их осиротевшего ребенка, 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU