Калининградцы заняли призовые места во всероссийском чемпионате по профмастерству

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-23T11:00:29+03:00

Соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья прошли в Москве

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В Москве завершились соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Впервые в чемпионате приняли участие представители всех регионов России - 1 800 человек. Калининградскую область представляла сборная из 17 победителей регионального отбора.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, второе место среди студентов в номинации «Поварское дело» занял Антон Дубов из Технологического колледжа. Воспитанник школы-интерната № 5 Багратионовска Артем Корчагин стал третьим среди ландшафтных дизайнеров.

По итогам конкурсного отбора Калининградская область получила приз за третье место в номинации «Лучший региональный центр развития движения «Абилимпикс» (это международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве). В нашем регионе он располагается на базе Советского техникума-интерната.

ИСТОЧНИК KP.RU