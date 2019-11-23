В Калининграде средь бела дня обворовали кассу магазина
Полиция установила подозреваемого и просит граждан помочь с его розыском
Возможный преступник попал в объектив камеры видеонаблюдения.Фото: пресс-служба областного УМВД.
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Внимание! ОМВД России по Центральному району Калининграда ведет розыск мужчины, который 16 ноября, в 13 часов 15 минут совершил кражу денежных средств из кассы магазина на улице Красной.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 55-20-98, 55-22-02 (дежурная часть) или 02 (102 с мобильного). Конфиденциальность гарантируется!
ИСТОЧНИК KP.RU