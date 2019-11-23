2019-11-23T12:29:58+03:00
Спорт

Калининградцев учили бороться с допингом

В двухдневных семинарах приняли участие представители РУСАДА
Игорь ОРЕХОВ
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В пресс-центре стадиона «Калининград» прошли встречи представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с активом регионального спорта.

Как сообщили в профильном министерстве областного правительства, в двухдневных семинарах приняли участие спортсмены, тренерские кадры, руководители и сотрудники спортивных федераций, представители региональных минспорта и минздрава. Свыше 200 человек ознакомились с последними достижениями в деле борьбы с допингом и мерами ответственности в рамках действующего спортивного и уголовного законодательства.

Особое внимание уделялось организации антидопинговой деятельности в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва региона. Всем участникам были предоставлены все необходимые контакты и варианты взаимодействия с ответственным за антидопинговое обеспечение в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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