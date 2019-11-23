2019-11-23T13:44:16+03:00
Происшествия

Калининградке, на которую наехал автобус, назначили амбулаторное лечение

В результате ДТП на перекрестке улиц Черняховского и Горького пострадали четыре транспортных средства и три человека
Игорь ОРЕХОВ
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Водитель автобуса "собрал" три легковушки и остановился лишь в цветочном павильоне.Водитель автобуса "собрал" три легковушки и остановился лишь в цветочном павильоне.Фото: Александр КАТЕРУША
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В УМВД РФ по Калининградской области уточнили обстоятельства ДТП на улице Черняховского в Калининграде вечером 22 октября.

Напомним: в17:20 поворачивавший на улицу Горького пассажирский автобус «Мерседес» под управлением 56-летнего водителя на регулируемом перекрестке столкнулся со встречным «Ниссаном», который, наоборот, поворачивал на Черняховского. После чего автобус ударил впередиидущий попутный «Ниссан», который, в свою очередь, таранил находившуюся перед ним «Ауди». Продолжая движение, «Мерседес» выкатился на тротуар справа и врезался в цветочный павильон.

- В результате падения конструкции торговой палатки 44-летняя продавец получила травмы, - проинформировали в полиции. - Женщина доставлена в больницу, где пациентке было назначено амбулаторное лечение.

По имеющейся информации, с места ДТП «Скорая» увезла трех человек, но об остальных пострадавших ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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