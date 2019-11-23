На пешеходных переходах автомобилями сбиты двое калининградцев

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-23T13:56:39+03:00

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За сутки 22 ноября в Калининградской области под колеса автомобилей попали двое пешеходов.

Около 8 часов утра в Полесске на улице Заводской 69-летняя пенсионерка на «Фольксвагене» сбила 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Травмированный школьник был доставлен в больницу.

Травмы получил и 46-летний житель Зеленоградского района – случилось это в 19:45 на шоссе «Калининград – Зеленоградск». На переходившего дорогу по «зебре» мужчину наехала 49-летняя автоледи, катившая по прямой на своем «Хюндай Солярис».

- В ходе проверки было установлено, что на одежде пострадавшего отсутствовали светоотражающие элементы, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

И в который уже раз напомнили водителям о необходимости предоставления преимущества в движении пешеходам и необходимости сбрасывать скорость, приближаясь к пешеходным переходам. А пешим участникам движения настоятельно посоветовали хотя бы в темное время суток носить на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей. Кроме того, прежде чем ступить на проезжую часть, никогда не лишне убедиться в собственной безопасности!

ИСТОЧНИК KP.RU