2019-11-23T13:56:39+03:00
Происшествия

На пешеходных переходах автомобилями сбиты двое калининградцев

В результате наездов пострадали 11-летний школьник и взрослый мужчина
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За сутки 22 ноября в Калининградской области под колеса автомобилей попали двое пешеходов.

Около 8 часов утра в Полесске на улице Заводской 69-летняя пенсионерка на «Фольксвагене» сбила 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Травмированный школьник был доставлен в больницу.

Травмы получил и 46-летний житель Зеленоградского района – случилось это в 19:45 на шоссе «Калининград – Зеленоградск». На переходившего дорогу по «зебре» мужчину наехала 49-летняя автоледи, катившая по прямой на своем «Хюндай Солярис».

- В ходе проверки было установлено, что на одежде пострадавшего отсутствовали светоотражающие элементы, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

И в который уже раз напомнили водителям о необходимости предоставления преимущества в движении пешеходам и необходимости сбрасывать скорость, приближаясь к пешеходным переходам. А пешим участникам движения настоятельно посоветовали хотя бы в темное время суток носить на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей. Кроме того, прежде чем ступить на проезжую часть, никогда не лишне убедиться в собственной безопасности!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде главбух обсчитала детсад на 60 тысяч рублей
Росстандарт подтвердил высокое качество бензина в Калининградской области
Калининградке, на которую наехал автобус, назначили амбулаторное лечение
Калининградцев учили бороться с допингом
В Калининграде средь бела дня обворовали кассу магазина
Калининградцы заняли призовые места во всероссийском чемпионате по профмастерству
В Калининграде наркоман зарезал соседа по дому
Калининградец украл у сожительницы планшетник
На установку мусорных контейнеров в Калининградской области выделено 60 миллионов рулей
Под Калининградом выгорела мансарда в жилом доме
Полиция: В ДТП с автобусом в Калининграде пострадали три человека
Из-за автобуса, врезавшегося в павильон, центр Калининграда встал в пробках
«Безопасный город» в Калининграде займется поиском должников по налогам
Три многодетные калининградки награждены медалями «Материнская слава»
Алиханов пообещал поддержку калининградским рыболовецким колхозам
Пассажирский автобус въехал в цветочный павильон на Центральном рынке
В мэрии Калининграда сообщили, как будет организована временная схема движения по ул.Киевской
На ремонт двух улиц в Малом Исаково выделили 24,5 млн рублей
Калининградец потребовал от автодилера 1 млн рублей за сгоревший автомобиль
В Гурьевском районе обнаружили масштабные нарушения при продаже земельных участков
Калининградец зарезал подругу канцелярским ножом
Экс-главу Пограничного сельского поселения осудили за превышение полномочий
На ряде улиц в Московском районе Калининграда не будет работать уличное освещение
Лесопарк в начале ул. Гагарина в Калининграде очистят за 1,7 млн рублей