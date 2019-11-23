Росстандарт подтвердил высокое качество бензина в Калининградской области

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-23T14:54:15+03:00

Как выяснилось торгуют сомнительным топливом меньше 5 процентов от общего числа региональных АЗС

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Калининградская область вошла в число регионов России с лучшим качеством топлива на автозаправочных станциях.

На днях Росстандарт в рамках информационного проекта «Топливо без обмана» представил карту качества, на которой визуализирована ситуация на рынке в субъектах РФ в зависимости от фактов оборота суррогата и доли выявляемых нарушений за 9 месяцев текущего года. Как выяснилось, автомобилистам лучше не заправляться в таких регионах, как Костромская область, Республика Крым, Севастополь, Дагестан, Чеченская республика, Пензенская и Свердловская области, Томская, Новосибирская, Алтайский край, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Еврейская АО, Хабаровский край, Приморский край и Амурская область.

Не слишком хорошо обстоят дела с качеством топлива в Карелии, Ханты-Мансийском АО, Республике Саха (Якутия), Иркутской области, республике Бурятия, а также Забайкальском крае и в Сахалинской области. Но безусловным аутсайдером является Владимирская область.

Что касается Калининградской области, то, по данным Росстандарта, у нас показатель реализуемого на АЗС фальсификата – меньше 5 процентов от общего числа проверенных заправок.

ИСТОЧНИК KP.RU