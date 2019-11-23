2019-11-23T16:17:23+03:00
Общество

В Калининграде главбух обсчитала детсад на 60 тысяч рублей

Незаконно полученные деньги у бывшей работницы учреждению пришлось выбивать через суд по частям
Игорь ОРЕХОВ
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В одном из детсадов Калининграда выяснили, что главный бухгалтер перечислила себе на банковскую карту зарплату на 55 тысяч рублей с лишком, чем было начислено, а также неправомерно заполучила себе же, любимой стимулирующие выплаты и переплатила уволенному работнику, а также облагодетельствовала бывшую заведующую различными надбавками, Подсчитав, что дама в общей сложности нагрела учреждение дошкольного образования более чем на 60 тысяч рублей, его представители обратились в суд.

Вскоре после этого уже бывшая детсадовская главбух добровольно вернула в кассу 11971 рубль, но потом прекратила внесение платежей. Правдинский районный суд, разбиравший дело, своим заочным решением взыскал с ответчицы часть причиненного ущерба - 29932,76 рубля. Но оставалось еще 20 тысяч рублей, которые истец попросил все-таки стребовать с экс-работницы.

- Установив, что ущерб, причиненный работодателю, до настоящего времени в полном объеме бывшей сотрудницей не возмещен, требование было признано обоснованными, - сообщили в пресс-службе районного суда.

Добавив к этому и судебные расходы в размере 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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