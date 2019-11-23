Калининградец стал жертвой первых холодов?

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-23T18:01:21+03:00

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Утром 23 ноября в Калининграде на улице Богдана Хмельницкого прохожие наткнулись на лежавшего на асфальте мужчину. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что он мертв. Не исключено, что несчастный мог скончаться в результате переохлаждения - минувшей ночью температура воздуха опускалась ниже нуля. Впрочем, пока причина смерти человека официально не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU