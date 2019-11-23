Калининградский "Локомотив" разгромил "Енисей" в матче 6-го тура Суперлиги по волейболу
.Фото: Роман Китайцев
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В субботу вечером на площадке дворца спорта “Янтарный” состоялся очередной матч чемпионата России по волейболу среди женских команд. Серебряный призер чемпионата 2017 года - красноярский “Енисей” был разгромлен игроками “Локомотива” 3:0 (25:18, 25:17, 25:10).
В третьей партии главный тренер калининградской команды Андрей Воронков, как и в прошлом матче, выпустил весь возможный резерв на площадку, позволив отдохнуть лидерам.
ИСТОЧНИК KP.RU