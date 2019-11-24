Калининградская «Балтика» проиграла «Мордовии» последний матч года

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-24T14:06:35+03:00

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«Балтика» уступила «Мордовии» в последней игре года. Матч, который проходил на стадионе «Калининград» в субботу 23 ноября, завершился со счетом 0-2. Авторам голов стали Радик Юсупов и Александр Ермаков.

И это при том, что балтийцы дома не проигрывали с июля.

- У своих ворот балтийцы дважды теряли концентрацию, позволяя соперникам с «пятачка» закатить в сетку два мяча. И снова мы ошибаемся при «стандартах» – в этом компоненте игры зимой нужно серьезно поработать, - сообщает пресс-служба «Балтики». Счет 0-2 – так продолжилась удивительно удручающая традиция для «Балтики». В рамках первого дивизиона наша команда не может победить в последних матчах календарного года на протяжении 17 лет!

При этом тренер «Балтики» Евгений Калешин на послематчевой пресс-конференции сказал, что его команда не заслуживала поражения.

- То качество игры, которое мы показали, должно было воплотиться в голы. Но, к сожалению, мы не смогли забить те мячи, которые должны были забить, и соперник нас наказал, - сказал тренер и поздравил «Мордовию» с победой, отметив, что они «бились, сражались, ждали свой шанс и дождались его».

Игру на стадионе «Калининград» посмотрели 5473 зрителя.

Отметим, проиграв последний матч года, «Балтика» с 39 очками осталась на 7 месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU