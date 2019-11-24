В Калининградский зоопарк в воскресенье бесплатно пустят многодетных мам

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-24T12:08:53+03:00

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День матери отмечают в Калининградском зоопарке в воскресенье 24 ноября. Сегодня запланирована праздничная программа «Мама Zoo».

Как сообщает пресс-служба зоопарка, в 12:00 гостей ждет рассказ о самых выдающихся зверомамах: экскурсоводы и киперы расскажут об особенностях воспитания и выкармливания потомства у разных видов животных.

В конференц-зале можно будет посмотреть подборку анимационных фильмов о семьях животных, поучаствовать в конкурсе «Узнай маму по лапам».

Для детей - мастер-классы «Подарок маме» и «Нарисуй звериную семью».

Только сегодня все многодетные мамы могут пройти в зоопарк бесплатно, предъявив любой из следующих документов:

• удостоверение многодетной семьи любого региона

• паспорт (страница «Дети», не менее 3-х несовершеннолетних детей).

ИСТОЧНИК KP.RU