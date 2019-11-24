В Калининградской области заключенные поучаствовали в конкурсе православной иконописи

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-24T12:46:26+03:00

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В Калининградской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса православной иконописи «Канон». Как сообщает пресс-служба УФСИН России по региону, в этом году осужденные писали работы на тему «Великая Победа: наследие и наследники».

Лучшей по признанию жюри стала работа осужденного из исправительной колонии №9, который не только «изобразил максимально реалистично» святого Александра Невского, но и оформил в красивую рамку.

Как сообщили организаторы, работа-победитель из Калининграда отправится на Всероссийский этап конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU