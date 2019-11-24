2019-11-24T13:25:26+03:00
Звезды

«Вы моя люблю, Краснодар!»: Полина Гагарина рассказала о забавном случае на концерте в Калининграде

Артистка побывала на шоу «Вечерний Ургант», где вспомнила выступление в нашем городе
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Первый канал
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Гостьей очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стала певица Полина Гагарина. Сидя на диване перед Иваном Ургантом, Полина призналась, что иногда «от чувств» несет всякую чушь. Так случилось и на концерте в Калининграде, который певица перепутала... с Краснодаром.

- Был роскошный концерт, и он только начинался. Я вышла и хотела сказать: «Я вас люблю!», а сказала: «Вы моя люблю». Потом думаю, господи, да что ж такое! Ну ладно, пусть так и будет: «Вы моя люблю, Краснодар!» И я после этого сказала: «Господи смените певицу, сейчас я позову новую», - рассказала артистка.

В Калининграде концерт Гагариной проходил 5 октября на сцене «Янтарного» на Сельме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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