Главный тренер «Балтики»: Работать с этой командой – одно удовольствие
После матча «Балтика» - Мордовия», который завершился поражением калининградской команда (0-2), главный тренер балтийцев Евгений Калешин подвел итоги года.
- Одно удовольствие – работать с этой командой. То, что она сделала… Никто не может отрицать колоссальный прогресс. Надо четко понимать, что эта команда вылетела по спортивному принципу в прошлом году. А сейчас она дала надежду на то, что она может бороться за самые высокие места в ФНЛ, - сказал он на послематчевой пресс-конференции.
Евгений отметил труд не только футболистов, но и руководителей клуба, тренеров.
- Верю, что когда так работаешь, рано или поздно получишь то, что заслужил. Будем готовиться дальше, - сказал главный тренер «Балтики».
Он упомянул, что впереди у «Балтики» встречи с «Шинником», «Томском», «Нефтехимиком» и другими соперниками.
- Надо смотреть с оптимизмом, верить в Калининград и верить в «Балтику», верить в этот стадион. Тогда рано или поздно все придет! – заключил наставник балтийцев.
Напомним, встреча «Балтика» - «Мордовия» прошла в минувшую субботу на стадионе «Калининград». Последний матч года завершился поражением "Балтики".
ИСТОЧНИК KP.RU