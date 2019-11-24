2019-11-24T14:20:23+03:00
Спорт

Главный тренер «Балтики»: Работать с этой командой – одно удовольствие

Евгений Калешин подвел итоги года и похвалил своих подопечных
Александр КАТЕРУША
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Евгений Калешин.Евгений Калешин.Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
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После матча «Балтика» - Мордовия», который завершился поражением калининградской команда (0-2), главный тренер балтийцев Евгений Калешин подвел итоги года.

- Одно удовольствие – работать с этой командой. То, что она сделала… Никто не может отрицать колоссальный прогресс. Надо четко понимать, что эта команда вылетела по спортивному принципу в прошлом году. А сейчас она дала надежду на то, что она может бороться за самые высокие места в ФНЛ, - сказал он на послематчевой пресс-конференции.

Евгений отметил труд не только футболистов, но и руководителей клуба, тренеров.

- Верю, что когда так работаешь, рано или поздно получишь то, что заслужил. Будем готовиться дальше, - сказал главный тренер «Балтики».

Он упомянул, что впереди у «Балтики» встречи с «Шинником», «Томском», «Нефтехимиком» и другими соперниками.

- Надо смотреть с оптимизмом, верить в Калининград и верить в «Балтику», верить в этот стадион. Тогда рано или поздно все придет! – заключил наставник балтийцев.

Напомним, встреча «Балтика» - «Мордовия» прошла в минувшую субботу на стадионе «Калининград». Последний матч года завершился поражением "Балтики".

ИСТОЧНИК KP.RU

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