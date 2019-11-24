Нацпарк «Куршская коса» опубликовал график работы Визит-центра в новогодние каникулы
.Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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График работы Визит-центра «Музейный комплекс» в новогодние каникулы опубликовал национальный парк «Куршская коса». Последним рабочим днем в 2019 году станет 29 декабря.
Музейный комплекс будет доступен для посещения ежедневно со 2 по 12 января 2020 года. Далее понедельник и вторник – выходные дни.
30-31 декабря и 1 января Визит-центр закрыт для посещения.
В нацпарке отметили, что 22 декабря в 12:00 в Визит-центре начнется новогоднее представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги и персонажей из истории Куршской косы.
ИСТОЧНИК KP.RU