В Краснознаменском районе «Мерседес» на полном ходу сбил насмерть 65-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-24T14:44:53+03:00

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В Краснознаменском районе женщина погибла в результате наезда на нее автомобиля. ДТП случилось в субботу 23 ноября в 7:20 утра на дороге «Калининград -Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск – Неман».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, 43-летний водитель, двигаясь со стороны поселка Добровольск в сторону Краснознаменска на автомобиле «Мерседес», допустил наезд на 65-летнюю женщину, которая двигалась по проезжей части дороги по направлению движения автомобиля.

Пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

В полиции уточнили, что водитель выбрал небезопасный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU