В Гурьевском районе в ДТП пострадал водитель «Фольксвагена»

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-24T15:33:41+03:00

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Серьезное ДТП случилось в Гурьевском районе в ночь на воскресенье 24 ноября. На часах было около 04:45, когда на дороге Гурьевск - Константиновка водитель «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и вылетел в кювет.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, водителя удалось спасти.

Пострадавшего мужчину госпитализировали.

В ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия участвовал расчет пожарно-спасательной части и спасатели Калининградского поисково-спасательного отряда.

Обстоятельства произошедшего устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU