В Гурьевском районе в ДТП пострадал водитель «Фольксвагена»
Серьезное ДТП случилось в Гурьевском районе в ночь на воскресенье 24 ноября. На часах было около 04:45, когда на дороге Гурьевск - Константиновка водитель «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и вылетел в кювет.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, водителя удалось спасти.
Пострадавшего мужчину госпитализировали.
В ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия участвовал расчет пожарно-спасательной части и спасатели Калининградского поисково-спасательного отряда.
Обстоятельства произошедшего устанавливают.
ИСТОЧНИК KP.RU