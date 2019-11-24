2019-11-24T18:04:02+03:00
Звезды

В областной библиотеке пройдет встреча с режиссером Вячеславом Виттихом

Александр КАТЕРУША
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Режиссер Калининградского драматического театра Вячеслав Виттих станет гостем Литературного салона, который традиционно проходит в областной научной библиотеке.

Встреча с ним состоится во вторник, 26 ноября.

Как рассказали в библиотеке, Вячеслав Виттих учился в ГИТИСе, работал в Актюбинском драмтеатре. С марта 2014 года - режиссер постановщик в Калининградском драмтеатре.

Ведущая салона – журналист Татьяна Понаморенко.

Вход на встречу свободный. Начало в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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