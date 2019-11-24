В областной библиотеке пройдет встреча с режиссером Вячеславом Виттихом
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Режиссер Калининградского драматического театра Вячеслав Виттих станет гостем Литературного салона, который традиционно проходит в областной научной библиотеке.
Встреча с ним состоится во вторник, 26 ноября.
Как рассказали в библиотеке, Вячеслав Виттих учился в ГИТИСе, работал в Актюбинском драмтеатре. С марта 2014 года - режиссер постановщик в Калининградском драмтеатре.
Ведущая салона – журналист Татьяна Понаморенко.
Вход на встречу свободный. Начало в 18:30.
ИСТОЧНИК KP.RU