На Советском проспекте 22-леняя девушка на «Мазде» сбила пенсионерку
ДТП случилось в субботу 23 ноября
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в минувшую субботу 23 ноября под колеса автомобиля «Мазда» попала пенсионерка. ДТП случилось в 12:05.
Как сообщает пресс-служа регионального УМВД России, 22-летняя девушка на автомобиле «Мазда» ехала по Советскому проспекту в направлении улицы Красной.
Девушка сбила 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU