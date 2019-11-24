На Советском проспекте 22-леняя девушка на «Мазде» сбила пенсионерку

СЕГОДНЯ 18:26 2019-11-24T18:26:26+03:00

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В Калининграде в минувшую субботу 23 ноября под колеса автомобиля «Мазда» попала пенсионерка. ДТП случилось в 12:05.

Как сообщает пресс-служа регионального УМВД России, 22-летняя девушка на автомобиле «Мазда» ехала по Советскому проспекту в направлении улицы Красной.

Девушка сбила 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU