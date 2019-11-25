В Калининграде БМВ врезался в забор жилого дома

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-25T10:46:45+03:00

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В Калининграде водитель БМВ врезался в забор жилого дома. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло на улице Молодой Гвардии. В результате аварии автомобиль получил технические повреждения, также был сбит один пролет забора.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU