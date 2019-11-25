В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-25T11:52:05+03:00

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В понедельник, 25 ноября, в Калининграде более десяти улиц в течение дня останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13:00 не будет электричества на ул. Тихорецкой 2, 2б-в, 4а, 12, 14, 14а, 16а; ул. Киевской 30; ул. Горького 21; ул. Калязинской 10а.

До 17:00 свет отключен на ул. Пехотной 6-14.

До 18:00 приостановлена подача электроэнергии на ул. Тихорецкая 14, 14а, 16а, ул. Киевская 30, ул. Горького 21а, ул. Киевская 71, 75,ул. Судостроительная 2, 15, ул. Коммунистическая 4, 4а, 6, ул. Марш. Новикова 1, 5, 5а-б, 14, ул. Батальная 6.

Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено на пр-т Победы 118, 128-144, 144а-г, 161, ул. Тенистая аллея 1а, 3, 5, 7, 9а, 6-14, 12а, 14а-в, 11, 16, 16а, 13-19, 18, 20, 20а-е, 22а-в, 144а-г, ул. Брусничная 1-13, 2, 2а, 8, ул. Серж. Мишина 7, 9, ул. Тенистая аллея 144а-г ул. Брусничная 1, 3, 8, ул. Серж. Мишина 5-9а, 13-19.

ИСТОЧНИК KP.RU