В Калининграде объявили победителей конкурса научно-исследовательских работ

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-25T12:10:57+03:00

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В Калининграде объявили победителей областного конкурса научно-исследовательских работ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в конкурсе участвовали более двадцати молодых людей в возрасте до 18 лет, которые поделились результатами своих научных опытов, апробаций учебных курсов и экспериментальных испытаний.

Итоги очного этапа:

направление «Технические науки»: – 1 место – Галлингер Андрей, – 2 место – Ган Евгений, Ямковой Николай, Чернышёв Георгий (группа авторов);

направление «Естественные науки»: – 1 место – Мухина Александра, – 2 место – Качесов Павел, – 3 место – Шишова Валерия и Зыков Максим;

направление «Гуманитарные науки: – 1 место – Бечелите Александра, – 2 место – Вирясова Ксения, – 3 место – Сорокина Алина.

ИСТОЧНИК KP.RU