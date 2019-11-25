2019-11-25T12:16:42+03:00
Общество

В Калининграде в течение двух дней будут отключать уличное освещение

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На этой неделе во вторник и среду в Калининграде будут отключать уличное освещение на некоторых улицах в Ленинградском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 9 часов до 18 часов в течение полутора часов не будут работать 206 светоточек на ул. Герцена (на участке от ул. Островского до ул. Барклая де Толли), ул. Колхозной, ул. Островского (от ул. Парковая аллея до ул. Тельмана).

ИСТОЧНИК KP.RU

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