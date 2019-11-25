В Калининграде в течение двух дней будут отключать уличное освещение

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-25T12:16:42+03:00

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На этой неделе во вторник и среду в Калининграде будут отключать уличное освещение на некоторых улицах в Ленинградском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 9 часов до 18 часов в течение полутора часов не будут работать 206 светоточек на ул. Герцена (на участке от ул. Островского до ул. Барклая де Толли), ул. Колхозной, ул. Островского (от ул. Парковая аллея до ул. Тельмана).

ИСТОЧНИК KP.RU