В Гурьевском районе опрокинулся «Фольксваген», водитель в больнице

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-25T12:19:41+03:00

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В Гурьевском районе в результате ДТП пострадал водитель «Фольксвагена». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Авария произошла на 15-м километре автодороги «Калининград-Полесск». 41-летний водитель «Фольксвагена» на левостороннем закруглении, не справился с управлением и совершил съезд с дороги. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU