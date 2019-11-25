В Гурьевском районе опрокинулся «Фольксваген», водитель в больнице
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевском районе в результате ДТП пострадал водитель «Фольксвагена». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Авария произошла на 15-м километре автодороги «Калининград-Полесск». 41-летний водитель «Фольксвагена» на левостороннем закруглении, не справился с управлением и совершил съезд с дороги. После этого автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU